Eva Eistrup: Derfor har jeg det superanstrengt med Pippi som en feministisk universalnøgle

Hvad det er for nogle idealer om børn og opdragelse, Pippi-bøgerne indeholder? Og hvad er det for nogle signaler bedsteforældergenerationen sender til mig som forælder? Det her er en stille julejamren fra et opdragelsesmæssigt krydspres, skriver Eva Eistrup i denne klumme.