230 gange vises et Apple-produkt i 14 afsnit af storrost komedieserie

Iphones, Macbooks og Airpods flyver om ørerne på karaktererne – og seerne – i serierne på Apples egen streamingtjeneste.

En journalist på Wall Street Journal har lavet en optælling af Apple-produkter i fem serier på Apples TV+, og den storroste komedieserie ’Ted Lasso’ – med Jason Sudeikis i hovedrollen – boner særligt ud i eksperimentet.

230 gange vises et Apple-produkt i de 14 første afsnit af ’Ted Lasso’, som i skrivende stund er på vej ind i sidste tredjedel af sin anden sæson.

I alt dukkede 704 Apple-produkter op i de fem serier af 74 afsnit, journalisten har set.

Product placement, hvor producenten betaler for, at deres brand og produkter indgår i film og tv-serier, er ikke et nyt fænomen. Det nye er, at den diskrete, men effektive markedsføring nu foregår på producentens egen banehalvdel.

Wall Street Journal har talt med professor i marketing og product placement-ekspert Cristel Russel, der understreger, at Apple har ekstraordinært mange produkter på skærmen i deres egne tv-serier.

Store dele af seriernes plot foregår digitalt, hvor karaktererne interagerer med hinanden via deres Apple-produkter.

Produkterne er primært placeret i midten af billedet, hvor seerens opmærksomhed er mest koncentreret, fortæller Cristel Russel.