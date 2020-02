Hollywood-instruktør bekræfter 20 år gammelt rygte: Skurke i film må ikke bruge Apple-produkter

Under en gennemgang af en scene i filmen ’Knives Out’ bekræftede Rian Johnson noget, der har været rygter om i årevis: at Apple ikke tillader skurke at bruge iPhones eller andre Apple-produkter.

»Jeg ved ikke, om jeg skal sige det«, siger den amerikanske filminstruktør Rian Johnson pludselig, da han sammen med Vanity Fair gennemgår en af scenerne i hans seneste film, ’Knives Out’.

Han har netop rost rekvisitørerne for altid at sørge for, at uret var indstillet korrekt på karakterernes mobiltelefoner i forhold til manuskriptet og ens i forhold til alle de andre smartphones på settet.

»Jeg siger det, for det er meget interessant«, fortsætter han så alligevel.

»Apple vil gerne lade folk bruge iPhones i film, men, og det her er afgørende, hvis man nogensinde ser en film om et mysterium, så må de onde aldrig have en iPhone«.

20 år gammelt rygte

Rian Johnsons udsagn bekræfter et rygte, der har floreret i mange år, om, at Apple skulle være ekstremt kontrollerende omkring produktplacering i film og på tv.

Allerede i 2002, længe før iPhonen kom på markedet, bemærkede Wired Magazine, at alle de gode i tv-serien ’24 timer’ brugte Apples Mac-computere, mens de onde brugte Windows’ pc’er.

Ifølge The Times har Apple ligefrem retningslinjer til brug af deres brand, hvor der blandt andet står, at Apples produkter alene må vises »i det bedste lys og på en måde eller i en kontekst, der afspejler Apples produkter og Apple Inc. positivt«.

Foto: Claire Folger Stort set alle personerne i 'Knives Out' mistænkeliggøres på et eller andet tidspunkt. Det kan dog umuligt være denne unge fyr, der har begået forbrydelsen. Han står nemlig med en iPhone.

Hvad der dog ikke står helt klart er, hvorvidt Apple truer med juridiske repressalier, såfremt filmstudierne ikke overholder disse retningslinjer.

»Filmskabere behøver ikke tilladelse fra produktskabere til at lade deres karakterer bruge hverdagsprodukter på normal vis«, siger John Bergmayer, der er advokat med speciale i ejendomsret, til Ars Technica.

Hvis Apple stiller sine produkter frit til rådighed for en filmproduktion eller decideret betaler for produktplacering, kan firmaet til gengæld stille krav angående brugen af produkterne.

»Man kunne også forestille sig et scenario, hvor der er en underforstået aftale, men det lader ikke til at være normalen. Det betyder selvfølgelig ikke, at Apple ikke skulle starte en useriøs retssag«, siger Bergmayer.

Apple har ikke reageret på nogen af de udenlandske mediers henvendelser.