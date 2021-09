»Han er virkelig god til at være meget, meget enkel – og hans akkorder er bare de bedste!«

I en tid, hvor man taler om, at man skal kunne identificere sig med afsenderen på et kunstværk for virkelig at forstå, hvad det handler om, er det svært at forestille sig, at renæssancemusik kan sige nogen noget som helst i dag. Musik med 500 år på bagen til latinske tekster – skabt til katolske gudstjenester – i et fremmedartet tonesprog.

Men det kan musikken sagtens, og hvis man skulle være i tvivl, kan man tune ind på en af koncerterne i øjeblikket, hvor Copenhagen Renaissance Music Festival løber af stablen rundt om i de københavnske kirker.