»Jeg ved ikke, hvor længe jeg kan holde til det her«: Tysklands mest omtalte kunstnere modtager dødstrusler og bliver kaldt terrorister

De har ’begravet’ kister, der angiveligt indeholdt druknede flygtninge fra Syrien, på kirkegårde i Berlin. Foran Den Tyske Forbundsdag, parlamentet i Berlin, har de opstillet store glasrør med aske, som skulle være gravet op i jorden ved krematorier ved koncentrationslejre og altså stamme fra myrdede jøder. I haven ved siden af den højreekstreme politiker Björn Höckes hus har de bygget en minimodel af mindesmærket for Holocaust, da han havde kaldt originalen i Berlin »en skamstøtte«.

Navnet er Centrum for Politisk Skønhed, men nogle kalder dem »terrorister« og »en kriminel forening«. Selv siger de, at de laver radikal kunst af politisk indhold, at de går ind for aggressiv humanisme og bekæmper højreekstremisme med alle midler. Til trods for gruppens åbenlyse engagement i tysk politik er det valg, som resten af nationen følger med stor spænding frem mod valgdagen på søndag, nærmest ligegyldigt for lederen af den mest omtalte kunstnergruppe i Tyskland i mange år, Philipp Ruch.