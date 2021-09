DR klipper 'Gift ved første blik' om efter Vermund-kommentar

I sidste øjeblik trækker DR en scene tilbage fra torsdagens afsnit af ’Gift ved første blik’. Det gør de, fordi deltageren Michael Lundberg kalder politikeren Pernille Vermund fra Nye Borgerlige racistisk, skriver Berlingske.

Tidligt i programserien blev det slået fast, at deltagerparret Michael og Pernille befinder sig på hver sin politiske fløj. Michaels kommentar om Pernille Vermund falder, da parret ligger i dobbeltsengen med deres håndholdte kamera og diskuterer politik.

DR fjernede først klippet, efter at det var blevet sendt ud til anmeldere. Onsdag aften kom en e-mail med besked om, at programmet var blevet klippet om.

»Der er sidste ændringer til program 5 af ’Gift ved første blik’, som I har modtaget klausuleret. Vi beklager de gener, det kan have for jer, der har forberedt artikler mv.«, står der i mailen fra kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese.

»Konkret drejer det sig om en debat, som parret Pernille og Michael har omkring politik, som måske kan have betydning for de allerede producerede artikler eller anmeldelser, som I har forberedt«.

Foto: Snowman Productions

Kulturkommentator Anne Sophia Hermansen, der skulle have skrevet om programmet for Berlingske, var meget overrasket, da hun så scenen med Michael og Pernille.

»Da jeg så scenen, gibbede det i mig, for det er en voldsom udtalelse, og jeg undrede mig over, at DR lod den passere. Jeg er med på, at det står for Michaels egen regning, men DR er stadig afsender af et program, hvor den type udtalelser ikke bør føres til torvs. Havde en person påstået, at Pernille Skipper var nazist eller pædofil, havde det også været opsigtsvækkende og selvsagt uacceptabelt«, siger hun i artiklen fra Berlingske.

’Gift ved første blik’ er en af DR’s helt stor seersucceser. Programserien har ligget på top-5 over mest sete programmer, siden sæson 7 begyndte at rulle over skærmen midt i august.