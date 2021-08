'Liderlig ved første blik': Fokus er på seksuel kemi i ny sæson af populært DR-program

’Jeg håber inderst inde, at man finder en pige, der passer til mig’, siger den 54-årige projektleder Michael i anslaget til første afsnit af ’Gift ved første blik’, DR’s reality-diamant, som nu har kørt siden 2013 (dog med coronapause sidste år), og som er solgt til mere end 25 lande. Han er en blandt 10 singler, der er blevet castet til dette års udgave, hvor fem par har sagt god for, at DR arrangerer deres ægteskab. Vi kender konceptet til hudløshed.

Derfor virker det mærkværdigt, at det er ovenstående, højtråbende åbenlyse ønske, som Michael bliver citeret for som det første. Det kan naturligvis være, han ikke har haft andet interessant at sige til sin casting. Men det er jo ligesom det, programmet går ud på, at finde én, der passer. En pige, der passer til Michael.