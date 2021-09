Annika Aakjær aflyser stor turne på grund af sygdom

’Det meste tour’ bliver til den udsatte tour.

Annika Aakjær flytter nemlig sin planlagte danmarksturné på grund af sygdom.

Sangeren lider af forhøjet blodtryk, skriver koncertarrangøren Live Nation. Det har igennem længere tid givet hende hovedpine, svimmelhed og træthed, og symptomerne er formentlig en følge af stress.

Det betyder, at Annika Aakjær nu er sygemeldt.

Ud over at være en travl musiker har 39-årige Annika Aakjær de seneste år stillet sig i front med et opråb om sexisme hos pladeselskaberne og været en vigtig stemme i den efterfølgende debat.

Hun har medvirket i dokumentarfilm, lavet podcast, været vært eller optrådt ved en række store shows – blandt andet Zulu Comedy Galla, hvor hun storhittede med sin menstruationssang – og været deltager i en række tv-programmer, bl.a. ’Stormester’ på TV 2.

Til Live Nation siger Annika Aakjær: »I to-tre år har jeg tonset af sted og prøvet at følge med. Har haft mange gode oplevelser og tilbud på arbejde, jeg har været glad for at takke ja til. Men har faktisk været rigtig god til at sige nej til rigtig meget også. Derfor føles det også ekstra smerteligt alligevel at være endt i denne her situation. Det er hårdt ikke at kunne klare at gøre det, jeg allerhelst vil – men lige nu er jeg nødt til at fokusere på at få det bedre«.

Koncertturneen er udsat til forsommeren 2022. Vil man ikke beholde sin billet, kan man få den refunderet ved at henvende sig til billetudbyderen.