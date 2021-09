»Han er en fucking taber«: Trumps niece har ikke meget tilovers for hans store erstatningskrav

Du er tilgivet, hvis nyhedsdagsordenen omkring den tidligere amerikanske præsident Donald Trump bevægede sig så hurtigt i hans præsidentperiode, at hans nieces bog og The New York Times’ artikler om hans skatteunddragelse forekommer lidt fjerne.

Det gør de imidlertid ikke for Donald Trump.

Tirsdag sagsøgte han både sin niece Mary L. Trump og tre journalister fra The New York Times for at bryde en tavshedsklausul fra 2001, da niecen bidrog til historier om hans skatteforhold i avisen. Det skriver blandt andet NBC News. Artikelserien indbragte i 2019 The New York Times den prestigefulde Pulitzer-pris.

I søgsmålet står der, at niecen og journalisterne indgik i en »lumsk sammensværgelse« for at få adgang til følsomme skatteoplysninger motiveret af en »personlig vendetta«. Påstanden er, at Mary L. Trump har brudt en tavshedsklausul, som flere medlemmer af Trump-familien har underskrevet, fordi hun har videregivet fortrolige oplysninger til journalisterne.

Donald Trump mener, at begge parter ønskede at kapitalisere på historien om hans skatteoplysninger. Journalisterne gennem deres artikler og Mary L. Trump gennem salg af hendes bog, ’For meget og aldrig nok. Hvordan min familie skabte verdens farligste mand’.

For det kræver han mere end 600 millioner kroner i erstatning.

Foragt er det eneste, Mary L. Trump har tilovers for sin onkels påstande.

»Jeg synes, han er en fucking taber, og han vil forsøge hvad som helst«, siger hun til mediet The Daily Beast.

Hos The New York Times er tonen en lidt anden, men også her bliver Trumps træk mødt med modstand. Avisen argumenterer i en udtalelse for, at søgsmålet er et forsøg på at lukke munden på uafhængige medieorganisationer.

Søgsmålet er ikke det første mellem Donald og Mary L. Trump. I 2020 afviste en dommer at nedlægge forbud mod udgivelsen af hendes bog, som Trump-familien ellers havde forsøgt at få stoppet med henvisning til samme tavshedsklausul. Klausulen var, vurderede dommeren, for vagt defineret og uden magt over forlaget til at hindre udgivelsen.

For næsten præcis et år siden var det Mary L. Trump, der indledte et retsligt opgør, da hun sagsøgte Donald Trump og flere af hans søskende for svindel. Familien havde, hævdede Mary Trump, snydt hende for mange millioner dollars af hendes arv.