Unikt dansk kasettebånd med Lennon-interview solgt for 370.000 kroner

Et aldrig før udgivet kassettebånd med et interview med John Lennon og Yoko Ono er blevet solgt på auktionshuset Bruun Rasmussen for 370.000 kroner. Det fremgår af Bruun Rasmussens hjemmeside.

Båndet blev optaget i Thy i 1970.

På båndet er det blandt andet fire 16-årige skoledrenge, der interviewer Beatles-stjernen.

Køberen fik også en række fotografier af John Lennon, Yoko Ono og hendes datter, Kyoko, og et skoleblad med i købet.

Båndet var vurderet til 200.000-300.000 kroner.

Optagelsen fandt sted 5. januar 1970 i Thy.

Beatles-stjernen John Lennon og Yoko Ono var i Danmark i omkring en måned.

De ankom i slutningen af december. Anthony Cox, Yoko Onos eksmand, var flyttet til Jylland og havde taget deres femårige datter, Kyoko, med.

Efter en uge fandt pressen ud af det, og der blev holdt et officielt pressemøde.

På grund af svære vejrforhold var der en lille gruppe af journalister og fire 16-årige elever, der skulle lave interview til et skoleblad, der kom for sent til pressemødet.

John Lennon og Yoko Ono sagde ja til at tale med dem alligevel. Det er det interview, der er på bandet.

Ritzau