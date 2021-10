Det siger de om Lars Vilks

Flere danske og svenske politikere og andre samfundsaktører skriver på sociale medier om den svenske kunstner Lars Vilks, der i Danmark især blev kendt for at have lavet en tegning af profeten Muhammed som hund.

Vilks omkom søndag ved en trafikulykke i Sverige. Det bekræftede hans samlever over for avisen Dagens Nyheter og politiet over for mediet SVT.

Vilks’ tegning blev offentliggjort i kølvandet på Muhammedkrisen i Danmark, hvor Jyllands-Posten bragte tegninger af Muhammed. Han deltog i det debatarrangement på Krudttønden i København, som i februar 2015 blev mål for et angreb.

Her er et udpluk af kommentarerne:

Mikael Damberg, Sveriges indenrigsminister, på Twitter:

»Vores tanker er naturligvis hos de pårørende, venner og kolleger i denne svære stund.

Amanda Lind, svensk kultur- og demokratiminister, på Twitter:

»Lars Vilks, som siden 2010 måtte leve i ufrihed, på grund af at han gjorde brug af sin ytringsfrihed og sin kunstneriske frihed. Så ubeskrivelig sørgeligt, at det skulle slutte sådan her.

»Mine tanker går til alle pårørende til de omkomne.

Morgan Johansson, justits- og migrationsminister i Sverige, på Twitter:

»Jeg har med sorg modtaget de forfærdelige nyheder. Mine tanker går til de omkomne og deres pårørende, venner og kolleger.

Jimmie Åkesson, partileder for Sverigedemokraterna, på Facebook:

»Det er med stor sorg, at jeg her til aften har fået meldingen om, at kunstneren og ytringsfrihedskæmpen Lars Vilks samt to politibetjente er omkommet i en tragisk bilulykke. Mine tanker går til de pårørende til de omkomne.

Annie Löof, partileder for Centerpartiet, på Twitter

»Hvilken frygtelig tragedie. Jeg tænker på de omkomnes familier, nære pårørende, venner og kolleger. To politibetjente, som aldrig mere kommer hjem efter arbejdet, omkom i arbejdet med at forsvare vores demokrati.

»Hvil i fred, Lars Vilks og de to politibetjente.

Inger Støjberg, løsgænger i Folketinget, på Facebook:

»Den frie verden har mistet en stor forkæmper for ytringsfriheden. Hvor er det trist. Lars Vilks’ spidse (pen) vil blive savnet. Æret være både hans og de to politifolks minde.

Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, på Twitter:

»Hvor er det her ufatteligt tragisk. Mine tanker går til de to politibetjente og ytringsfrihedsforkæmperen Lars Vilks. Må de hvile i fred.

Mai Mercado, gruppeformand for De Konservative, på Twitter:

»Han havde både vagter og skiftende adresse jævnligt. Og så vedblev han at male. Han havde jo god tid, som han sagde med et skævt smil. Blandt andet malede han mig. Og billedet har jeg stadig. For dælen, det gør mig ked af det at læse, at han ikke er mere.

Mads Brügger, chefredaktør på mediet Frihedsbrevet, på Twitter:

»Lars Vilks var en virkelig rar mand. Og forbløffende afbalanceret i forhold til, hvad han var oppe imod. Han var også en klog mand med en dyb indsigt i kunst. Sin egen kunst betalte han en høj pris for, og vi skylder ham alle tak for den kamp, han kæmpede. Trist at det endte på den måde.