Ny forskning skriver historien om: Vikingerne opdagede øgruppe i Atlanterhavet

Der er langt derud. Næsten 3.500 kilometer i fugleflugt fra Danmark. Og da vinger ikke var noget, mennesket rådede over, dengang Azorerne blev opdaget, har det krævet andre evner at nå frem til den lille øgruppe langt ude i Atlanterhavet. Evnen til at navigere skibe på åbent hav.

Hidtil har der stået i historiebøgerne, at Azorerne blev opdaget, da portugiserne i 1427 ankom efter at have krydset de 1.427 kilometer hav, der skiller det portugisiske fastland fra øgruppen. Men nu ser det ud til, at det kapitel må skrives om.