Lego vil gøre op med kønsstereotype klodser

Når der skal handles Lego til årets julegaver, bliver køberne ikke længere præsenteret for byggesæt, der er målrettet drenge eller piger.

Lego vil fremover fjerne stereotype kønsnormer i forbindelse med markedsføring af firmaets produkter, efter at en ny undersøgelse viser, at børns leg fortsat er kønspræget og kan være med til at påvirke deres kreativitet og udvikling.

Det skriver The Guardian.

Undersøgelsen, som er baseret på samtaler med 7.000 forældre og børn i 6-14-års alderen fra hele verden, viser ifølge Lego, at det er nødvendigt at ændre holdninger for at styrke børns udvikling gennem leg.

Mens de adspurgte piger viser sig at være mere åbne over for forskellige lege og er mindre bundet af forudindtagede ideer om køn, frygter 71 procent af drengene – og deres forældre – at de vil blive gjort til grin, hvis de leger med det, som de beskriver som »pigelegetøj«.

Og denne indstilling er med til at skabe en skævvridning, som gør, at børn ikke får de samme muligheder for at udvikle sig, forklarer professor i neurobiologi Gina Rippon.

»Hvis piger ikke leger med Lego eller andet konstruktionslegetøj, udvikler de ikke rumlige færdigheder, der vil hjælpe dem senere i livet. Og hvis piger bliver presset til at lege med dukker, og drengene ikke bliver presset til det, så går drenge glip af at lære nogle færdigheder udi pleje«, siger Gina Rippon til The Guardian.

Kreativt potentiale

I undersøgelsen fremgår det, at selv om piger er mindre bundet af kønsnormernes begrænsning, er det drengene, der får lettest adgang til at lege med Lego.

59 procent af forældrene i undersøgelsen siger, at de opmuntrer deres sønner til at lege med Lego, men tallet kun er 48 procent, når det drejer sig om at opmuntre piger til at lege med Lego.

Og det vil legetøjsgiganten i Billund nu ændre med kampagnen ‘Ready for Girls’, som skal få flere piger til at interesse sig for Lego og gøre legen mere inkluderende.

»Fordelene ved kreativ leg, såsom at opbygge tillid, kreativitet og kommunikationsevner, mærkes af alle børn, og alligevel oplever vi stadig forældede stereotyper, der betegner aktiviteter som kun egnede til et bestemt køn. Hos Lego Group ved vi, at vi spiller en rolle i at rette op på dette«, skriver Legos marketingdirektør, Julia Goldin, i en pressemeddelelse.

»Alle børn bør have mulighed for at indfri deres sande kreative potentiale«.