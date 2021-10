Enmandshæren på Mors er blevet en usandsynlig succeshistorie i dansk presse

Der er bred politisk enighed om at øge støtten til lokale medier i et kommende forlig, men skal dannelsen af nyhedsørkner for alvor stoppes, er der brug for helt nye regler for mediestøtten, lyder det fra en journalistisk enmandshær på Mors.