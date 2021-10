Igen igen taber man underkæben: Havdyrene i denne bog er så helt uimodståeligt smukke og så sære

Man føler sig som kaptajn Nemo i noget af Jules Verne, det er, som om man med ét er genfødt i 1870’erne – under havets overflade. Og ens øjne bliver store som den tidlige barndoms tekopper ved synet af alle disse myriader af former og kulører. Og teksturer.

Forlaget Mammut har udgivet en bog, ’Oceanarium’, der indlysende er skabt til at ligge på et kaffebord, et kommenteret kartotek over alverdens havdyr, store hvaler og små farvestrålende fisk, gigantiske gopler og slimede snegle, blæksprutter, muslinger, plankton, rokker, skildpadder, isbjørne, havfugle og mange flere. Bogen er oversat fra engelsk, og tegningerne er udført af britiske Teagan White.