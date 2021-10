Netflix-ansatte vil udvandre i protest mod direktørs udtalelser

Først var der ballade over, at komikeren David Chapelle i en Netflix-serie fyrede nedsættende jokes af om transpersoner. Nu er der strid igen: Det sker, efter at en af streamingselskabets direktører, Ted Sarandos, er rykket ud med et forsvar for komikeren og hans jokes og har skrevet, at de holder sig inden for rammerne.

Det skriver blandt andre mediet AV-Club, som også kan fortælle, at Sarandos’ forsvar for Chapelle har fået transpersoner, som er ansat af Netflix, til at bebude en kollektiv udmarch på onsdag 20. oktober.