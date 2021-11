Det kan vi bruge Sharbat Gulas lysende grønne blik til

I 1985 ramte et lysende grønt blik verden fra forsiden af National Geographic og fik folk til at interessere sig for skæbner i en fjern egn af kloden. Er det æstetik og tragediens dramaturgi, der skal til for at få os til engagere os i afghanerne nu, spørger Charlotte Sejer i denne klumme.