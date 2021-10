Trods farvel til restriktioner står Tivoli til stort underskud

Der har været lidt flere gæster end forventet i Tivoli de seneste måneder, og derfor bliver 2021 økonomisk set lidt bedre end ventet.

Det oplyser Tivoli i sit regnskab for tredje kvartal.

Forlystelsesparken forventer nu et minus på 50 millioner kroner før skat for 2021. Tidligere var der ventet et underskud på 65 millioner kroner.

»Tivoli har under sensommeren haft et stigende aktivitetsniveau godt hjulpet af de mange nyheder i Haven, det gode sensommervejr og som følge af, at restriktionerne løbende blev lempet«, siger direktør Susanne Mørch Koch i en skriftlig kommentar.

Forventningen forudsætter, at der ikke kommer nye restriktioner i forbindelse med coronavirus.

Selv om 2021 kommer til at give underskud, vil det blive bedre end i sidste år, hvor underskuddet løb op i 143 millioner kroner.

Tivoli har ellers historisk set været en forlystelsespark, som har givet overskud år efter år.

I de første ni måneder af 2021 har der været 1,4 millioner gæster i Tivoli. Det er 27 procent flere end i 2020, men det er mindre end halvdelen af samme periode i 2019.

Tivoli forventer, at der i julesæsonen vil være 75 procent af det normale antal gæster.

