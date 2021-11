Her er ordet, som ingen har lyst til at se optaget i briternes store ordbog

Det har været på alles læber, men ingen havde vel egentlig ønsket sig, at det skulle indtage førstepladsen.

Ikke desto mindre har den britiske ordbog Oxford English Dictionary valgt vax – en forkortelse for ordet vaccine – som årets ord i 2021.

Det skriver BBC.

Mens ordet vaccine naturligvis har været at finde i ordbogen i mange år, er brugen af det forkortede vax steget dramatisk i forbindelse med pandemien. Det gælder også variationer af ordet, som er blevet fremtrædende i den offentlige samtale, hos alle fra anti-vaxxers til double-vaxxed og unvaxxed.

Udgiveren af Oxford English Dictionary vurderer hyppigheden af ordenes brug ved at kigge på nyhedsindhold fra hele verden.

Selv om brugen af ordet vax ifølge BBC kan spores helt tilbage til 1799, er det først i løbet af det seneste år, brugen af det er steget voldsomt. I september blev det brugt 72 gange oftere end samme måned sidste år.

»Brugen af alle de andre vaccineord steg også, men slet ikke så meget som vax. Det er et kort, slagkraftigt, opmærksomhedsskabende ord«, siger Fiona McPherson, seniorredaktør på Oxford Languages, som udgiver Oxford English Dictionary, til New York Times.

Dr. Mercedes Durham, som underviser i sociolingvistik på Cardiff University, siger, at ordet er blevet populært, fordi det er nemt at tilpasse og sætte sammen med andre ord.

»Det overrasker mig ikke, at [årets ord] er noget, der relaterer til vaccination, for de her ting forsøger ofte at ramme en tidsånd, og folk har brugt mere tid på at tænke på vacciner, end de nogensinde før har gjort«, siger dr. Mercedes Durham til The Guardian.

Sidste år valgte Oxford English Dictionary ikke at udpege årets ord, da der ifølge ordbogen var alt for mange kandidater. I stedet udgav man en længere liste med ord, blandt andre lockdown, bushfires og covid-19, som karakteriserer de store omvæltninger i tiden.

Coronakrisen har også sat sit præg på det danske sprog og ordforråd. I 2020 blev Den Danske Ordbog opdateret med ord som podepind, svælgprøve og værnemidler.