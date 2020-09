Webinar, Wuhan, Wolt: Coronaen har givet os en ny ordbog

Nå, hvad ønsker du dig så til jul i år? Det er – til venlig orientering – om nøjagtig tre måneder i dag. Der vist ikke den store tvivl om, at julemanden m/k vil komme til at læse en utrolig masse gentagelser på ønskesedler fra hele verden i år med kun ét ønske: vaccinen!

Ønsketænkning og dagdrømme om en anden virkelighed er sysler, man let kan forfalde til i disse dage, hvor aflysninger står i kø omkring os. I skarp konkurrence med de lige så hastigt voksende konspirationsteorier.

Måske er der en lille glæde for dem af os, der kan lide at lege med ord, at ’anno aflysning 2020’ i det mindste har forsynet os med noget nær et nyt alfabet.