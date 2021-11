6 hjerter: Hun leverer altid på højt niveau. Denne gang har hun overgået sig selv

»Forbliv rastløs« står som en slags motto for ’The Solution Is Restless’. Hvis man med rastløs forstår konstant søgende og nysgerrig, så rammer det i dén grad i plet for det nye album med Joan As Police Woman i samarbejde med afrobeatlegenden Tony Allen og Dave Okumu fra The Invisible.

Rastløse i ordets bedste forstand er også Tony Allens karakteristisk rytmisk flanerende trommer. Tony Allen, der fra 1968 til 1979 var den rytmiske motor i Fela Kutis udødelige band, var en definerende kraft bag afrobeat-genren og nåede at få en karriere som sprællevende nestor bl.a. i Damon Albarns ’The Good, The Bad and The Queen’.