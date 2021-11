Anklages for at være kitschet og smagløs: Jim Lyngvild er med i nyt stort museumsprojekt

I 2024 åbner verdens første museum for nordisk mytologi i Køge, og som selverklæret vikingeekspert har designer Jim Lyngvild naturligvis en finger med i spillet.

Oplevelses- og forskningscenteret skal ligge ved Vikingeborgen Borgring i Køge, og det er Museum Sydøstdanmark, der står bag byggeriet til 50 millioner kroner, skriver BT.

Jim Lyngvild skal bidrage til udstillingens visuelle udtryk. Tidligere har designeren stået bag udstillinger på blandt andet Moesgaard Museum og Nationalmuseet. Han har ad flere omgange vakt opsigt, senest da han i august fotograferede blandt andet kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen som hedensk vølve til en kommende udstilling på Køge Kunstmuseum.

Han bliver anklaget for at være kitschet og smagløs, men Køges borgmester, Marie Stærke, fortæller til BT, at hun mener, at han er den helt rette til at løfte opgaven:

»Netop fordi garvede museumsfolk ikke synes, han er det. Jeg kan godt lide hans lidt provokerende stil, for den skaber debat og rykker os. Han vækker fantasien bedre, end når man står og kigger på en glasmontre med flinteøkser«, siger hun.