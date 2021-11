Tidligere pigekorsangere efter følelsesladet møde i DR: »Mange af os begyndte at græde«

Flere tidligere medlemmer af DR Pigekoret har blandede følelser efter et møde i DR Byen, hvor de fik en uforbeholden undskyldning fra DR over seksuelle krænkelser i koret. Flere er bekymrede for, at 64 tilfælde af seksuel chikane ikke får konsekvenser for de, der stod bag.