DR beholder chefer efter skandale: »Vi kan ikke sidde og have alle mulige syns'ninger«

Sagen kort

DR Pigekoret

Advokatfirmaet Norrbom Vinding modtog 129 indberetninger om forholdene i DR Pigekoret igennem tiden.

På den baggrund fastslås det, at 64 tidligere korsangere har været udsat for krænkende oplevelser, herunder seksuel chikane. Krænkelserne fandt sted for mellem 10 og 50 år siden, de fleste før årtusindeskiftet. Det drejer sig bl.a. om berøring intime steder, ufrivillige kys – herunder »gentagne og langvarige tungekys« – samt »adfærd af grovere karakter«. Seks personer stod bag krænkelserne.

Derudover beretter advokaterne om »et omfangsrigt materiale«, der belyser et seksualiseret og stærkt problematisk miljø frem til 2010.

Der er hverken oplyst indberetninger om krænkelser eller miljøet i koret efter 2010. DR Pigekorets nuværende chefdirigent, Phillip Faber, tiltrådte i 2013.

Tage Mortensen var chefdirigent fra 1966 til 2000, og Michael Bojesen var chefdirigent fra 2001 til 2010. Begge får frataget deres titler som æresdirigent som følge af rapporten. En nuværende DR-medarbejder er hjemsendt.

Michael Bojesen skriver i en skriftlig kommentar: »Da jeg har fået forelagt det, der vedrører min person, ved jeg, at de krænkelser, der er beskrevet i rapporten, ikke har noget at gøre med mine 10 år som dirigent for koret«.

Seks klager over forholdene i koret blev behandlet på utilstrækkelig vis.

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn har sagt undskyld til de tidligere korsangere, og DR påtager sig det fulde ansvar for det, hun kalder »et massivt svigt, herunder ledelsessvigt«.

Kilde: Norrbom Vindings advokatundersøgelse af DR Pigekoret med mere

