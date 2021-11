Harry Potter-forfatter fik nok, da tre aktivister opsøgte hendes hus

Forfatteren J.K. Rowling har meldt tre transaktivister til politiet, fordi de har bragt et foto af hendes adresse i Edinburgh på Twitter, skriver BBC.

Forfatteren, der tidligere er blevet beskyldt for transfobi, skriver i et tweet, at fotoet på Twitter viste de tre aktivister stående foran hendes hjem på en måde, så adressen var synlig.

I sit tweet skriver Rowling, at aktivisterne prøver at stoppe hende i at udtale sig om kvinders rettigheder. Og at hun allerede har modtaget så mange dødstrusler på den konto, at hun kunne »tapetsere« hele sit hjem med dem.

»Måske er den bedste måde at styrke jeres bevægelse på at holde op med at stalke og true kvinder«, skriver forfatteren.

Skotsk politi oplyser til BBC, at de har modtaget en anmeldelse, og at en efterforskning er i gang.

Ikke kun kvinder menstruerer

Balladen begyndte i juni 2020, da J.K. Rowling blev beskyldt for at være transfobisk.

Det skete, da hun på Twitter linkede til en debatartikel med overskriften: ’At skabe en mere lige verden efter covid-19 for mennesker, der menstruerer’.

I sit tweet skrev forfatteren: »’Mennesker, der menstruerer’. Jeg er sikker på, der engang var et ord for den slags mennesker. Hjælp mig, en eller anden. Wumben? Wimpund? Woomud?«.

I den efterfølgende kritik pointerede flere blandt andet, at det ikke kun er kvinder, der kan menstruere. Det kan transkønnede mænd også.

En af de tre aktivister, der lod sig fotografere foran forfatterens hus og lagde billedet op på Twitter, skriver ifølge BBC på Facebook, at tweetet er blevet slettet, fordi aktivisterne efterfølgende har modtaget et stort antal truende og transfobiske beskeder.