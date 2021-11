Udmelding vækker provokation: »Siden hvornår er fravær blevet et godt journalistisk svar på undertrykkelse?«

Vi kan ikke stole på Qatar, og det er ikke sikkert for danske journalister at arbejde derfra.

Sådan lyder meldingen fra journalisternes fagforbund Dansk Journalistforbund (DJ), der nu fraråder danske journalister at rejse til diktaturstaten næste vinter for at dække VM-slutrunden i herrefodbold 2022.

Udmeldingen kommer fra forbundets næstformand Allan Boye Thulstrup, efter at det er kommet frem, at to journalister fra det norske medie NRK søndag blev anholdt i Qatar, da de var afsted for at optage en tv-reportage.

»Lad mig sige det sådan, at jeg ikke stoler på Qatar. Jeg er bange for, at de regeringskritiske kilder risikerer at forsvinde eller komme i fængsel i lang tid, og at de ikke behandles pænt i fængslet«, siger Allan Boye Thulstrup i et interview til fagbladet Journalisten.

Myndighederne i Qatar har tidligere meldt ud, at journalister frit kan arbejde fra Qatar.

Hjemvendt uden udstyr

I 32 timer var de to norske journalister, Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani, tilbageholdt. Ifølge myndighederne i Qatar var journalisterne trængt ind og havde filmet uden tilladelse på et privat område. Det ønsker de to journalister ikke at kommentere på.

De er nu sikkert hjemvendt til Norge, dog uden deres tv-udstyr, computere og telefoner, som blev konfiskeret under anholdelsen. Særlig den del bekymrer Allan Boye Thulstrup, for det kan potentielt betyde, at interviews med og kontaktinformationer på regimekritiske kilder kommer i de forkerte hænder, forklarer han til Journalisten.