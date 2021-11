Sangskriver bag berømt filmmusical er død

Den berømte komponist og sangskriver Stephen Sondheim er død. Han blev 91 år og døde i sit hjem i den amerikanske delstat Connecticut fredag. Det skete, dagen efter at han havde fejret Thanksgiving sammen med nogle venner, oplyser hans advokat, F. Richard Pappas.

Den amerikanske sangskriver nåede i stor udstrækning af få æren for at have revolutioneret amerikansk musicalteater. Han har blandt andet skrevet sangene til den ikoniske musical ’West Side Story’ fra 1957.

Han blev født i 1930 i New York City i USA og var allerede fra en tidlig alder involveret i musicalscenen. Det var, selv om begge hans forældre arbejdede inden for modeindustrien. Som syvårig begyndte han at spille klaver. Og ifølge nyhedsbureauet Reuters var den i dag afdøde Oscar Hammerstein II, der udgjorde halvdelen af en berømt musicalduo, hans mentor. Den andel halvdel var afdøde Richard Rodgers, der døde i 1979. De to skrev blandt andet de to berømte musicals ’Oklahoma!’ og ’The Sound of Music’.

»Musicalteatrets Shakespeare«

For Sondheim var det første professionelle skrivejob for tv-serien ’Topper’ i 1950’erne. Gennembruddet kom i 1957 med ’West Side Story’ og den berømte kærlighedshistorie mellem Tony og Maria fra hver deres bande i 1950’ernes New York City. Filmen blev første gang filmatiseret i 1961. 8. december får Steven Spielbergs nye udgave af filmen premiere i danske biografer.

To år efter gennembruddet i 1957 kom musicalen ’Gypsy’ – også med sangtekster af Stephen Sondheim. Den anerkendte sangskriver nåede blandt andet at blive hædret med Grammy-statuetter, Tony-priser samt en Oscar. To af hans musicals, ’Company og ’Assassins’, er blevet genoplivet på Broadway dette efterår.

»Vi har mistet musicalteatrets Shakespeare«, siger Marianne Elliott, der er instruktør på ’Company’, i en udtalelse, som er delt på musicalens Twitter-profil.

I 2015 blev Stephen Sondheim tildelt præsidentens frihedsmedalje af den daværende amerikanske præsident, Barack Obama. Det er den højeste udmærkelse til civilpersoner i USA.

Sondheim efterlader sig sin mand, Jeffrey Romley.

