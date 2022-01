En tilbagelænet mand bruger sin stive pik som nodestativ mens han spiller guitar

Intet er for petit til at blive vendt, drejet og udstillet på Thorvaldsens Museum. Den aktuelle – og lille – udstilling om kærlighed med billedhuggerens skitser, tegninger og skriblerier beviser, at selv om kunsten ikke er hugget i marmor, kan den sagtens have stor betydning.