Amerikansk skuespiller anklaget for fupangreb: Mit ansigt skal ligne en sort version af Cary Grant

»Det var som taget ud af en tegnefilm«.

Sådan beskrev skuespiller Jussie Smollett det overfald, han blev udsat for på gaden i Chicago 29. januar 2019, og som han er tiltalt for selv at have planlagt for at fremme sin karriere, rapporterer Chicago Tribune.

Men overfaldet er ikke fup, sagde han til juryen og forklarede, hvor vigtigt hans ansigt er for karrieren: at han skal se ud som en »sort version af Cary Grant, ikke forslået«.

Ordene faldt i vidneskranken mandag, hvor han i seks timer blev afhørt om sine oplevelser og ikke mindst sin rolle i hændelsen, som han selv har betegnet som et racistisk og homofobisk overfald, der indbefattede slag, og at han fik lagt en løkke om halsen.

Smollett er nu tiltalt for seks tilfælde af lovbrud efter angiveligt at have iscenesat en hadforbrydelse mod sig selv og derefter løjet for politiet om det.

Test af troværdighed

Retssagen er kulminationen på næsten tre års intens medieopmærksomhed og kontrovers omkring sagen, som i USA er blevet genstand for en kulturkrig. Ikke mindst fordi Smollett har fortalt, at de to, der angreb ham, råbte: »Det her er Maga-land« – en henvisning til den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps slogan ’Make America Great Again’.

Efter at have efterforsket sagen mente politiet dog, at Smollett løj om og selv havde iscenesat angrebet. Blandt andet fordi han var utilfreds med den løn, han fik for at spille med i tv-serien ’Empire’.

Ifølge politiet skulle han have betalt et brødrepar 3.500 dollars for at udføre overfaldet. Og nu skal en jury altså afgøre, om de to brødres troværdighed er større end skuespillerens.

Uden for skærmen er skuespilleren også homoseksuel og har i mange år været fortaler for homoseksuelles rettigheder. Siden sagen sidst var oppe, er Smolletts rolle skrevet ud af ’Empire’.

Bliver skuespilleren dømt, risikerer han en fængselsstraf på op til tre år. Da han ikke har tidligere domme, vurderer juridiske eksperter dog, at en mildere straf eller betinget fængsel vil være mere sandsynligt.