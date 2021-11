Mystisk sag ruller videre: Brødre vidner om muligt fup-overfald på skuespiller

Et brødrepar forventes at blive helt centrale vidner i en speciel straffesag i USA, hvor en sort skuespiller er tiltalt for at have indgivet en falsk anmeldelse til politiet om et racistisk overfald på sig selv.

Skuespilleren, Jussie Smollett, der blandt andet er kendt fra serien ’Empire’, har forklaret, at han blev antastet af to maskerede mænd en aften i Chicago.

De overfaldt ham, kastede en løkke om hans hals og hældte blegemiddel ud over ham den skæbnesvangre aften i januar 2019, har 39-årige Smollett forklaret.

Han er mandag mødt op ved en domstol i Chicago, hvor retssagen finder sted.

Sagen er ikke mod de to brødre, men derimod mod Smollett.

Ifølge anklagemyndigheden blev den amerikanske sanger og skuespiller slet ikke overfaldet af fremmede mænd, som råbte homofobiske og racistiske ord mod den sorte og åbent homoseksuelle skuespiller.

I stedet mener anklageren, at Smollett hyrede et brødrepar til det iscenesatte overgreb, fordi han var utilfreds med sin løn i ’Empire’.

Den konklusion er politiet nået frem til ved at gennemgå overvågningsoptagelser, afhøre brødreparret og tjekke en sms-korrespondance mellem Smollett og brødrene.

Brødrene, som kender Jussie Smollett fra et tidligere job, har fortalt, at de blev betalt 3500 dollar, svarende til omkring 24.000 danske kroner, for at udføre overfaldet.

De skal vidne i sagen, der ventes at vare omkring en uge. Det er uvist, om Smollett selv vil afgive forklaring i retten.

Nævninge udspurgt

Mandag var første retsdag, og den blev indledt med at få udvalgt nævninge, skriver nyhedsbureauet AP.

I forbindelse med udvælgelsen blev de potentielle nævninge blandt andet spurgt om, hvorvidt de nogensinde selv havde været ofre for en hadforbrydelse, eller om de havde set serien ’Empire’ eller læst TMZ, der er et medie med fokus på kendisser.

De blev også spurgt, om de var medlem af borgerrettighedsgrupper.

Undervejs i retssagen skal de foruden at høre brødrenes forklaringer se en lang række videoer fra overvågningskameraer, der skulle gøre det muligt at følge brødrenes bevægelser op til og efter det påståede overfald.

Blandt andet at de køber en rød hat, skimasker og handsker i en butik i timerne op til episoden.

Noget af det, Smollett er tiltalt for, har en strafferamme på tre års fængsel. Eksperter vurderer ifølge AP, at det er usandsynligt, at det ender i det leje.

Det er mere sandsynligt med en betinget straf samt eventuelt samfundstjeneste, lyder vurderingen.

