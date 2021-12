Krab-Johansen: Dyrby og jeg har haft alvorlig samtale

Koncernchef for Berlingske Media, Anders Krab-Johansen, fortæller til Ritzau, at Michael Dyrby kan fortsætte som chefredaktør for B.T. Det sker efter et interview, hvor Dyrby erkender krænkelser i sin tid som chef på TV2.

I interviewet erkender Michael Dyrby, at han i sin tid som chef på TV2 har krænket, haft upassende forhold og har svigtet sit ansvar som leder.

»Når det gælder Michael Dyrbys ansættelse som chefredaktør for B.T., er det en præmis, at man opfører sig ordentligt«.

»Vi har haft en alvorlig samtale. Dyrby kender mine synspunkter og mine forventninger. Og derfor fortsætter samarbejdet«, siger Anders Krab-Johansen.

ritzau