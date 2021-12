EU blev anklaget for at ville afskaffe julen med omstridt forslag. Nu blander paven sig

Sproglige retningslinjer, som opfordrede embedsmænd i EU til at sige ’højtider’ i stedet for ’jul’, er blevet trukket tilbage, efter det har skabt debat og sågar har fået paven til at blande sig. Emnet deler også vandene hos to danske europaparlamentarikere.