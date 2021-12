Vis dog selv den dokumentar på TV 2!

I januar i år stoppede ledelsen TV 2’s eget arbejde med en afslørende dokumentar om sexisme. Begrundelsen var mageløst nok, at det havde vist sig, at TV 2 selv var en del af problemet. Og man kan ikke undersøge sig selv, lød argumentet.

Det kan man nu sagtens. Det gør seriøse medier hver dag for at sikre deres egen kvalitet. Men TV 2-ledelsen blev bange for sin egen skygge og stoppede dokumentaren – til stort raseri for den gruppe medarbejdere, der stod midt i arbejdet med en relevant udsendelse.