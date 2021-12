18-årig mand sigtes efter knivstikkeri, hvor dansk rapper afgik ved døden

En 18-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg i forbindelse med et knivstikkeri i Taastrup i november, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse. I forvejen er tre personer sigtet i sagen.

»Vores efterforskning har vist, at han (den 18-årige, red.) også er en del af det«, siger Charlotte Skovby, der er vicepolitiinspektør i Københavns Vestegns Politi, til Ritzau.

Knivstikkeriet fandt sted 14. november i år i området omkring Cederlunden i Taastrup. Her stødte to grupper af personer sammen. En 19-årig mand blev alvorligt såret. Han døde efterfølgende på hospitalet. Samtidig blev en 21-årig mand stukket med kniv.

Manden, der døde, er 19-årige Milan Rahim, der lavede musik under kunstnernavnet Milan. Han har udgivet flere sange. På musiktjenesten Spotify er hans musik blevet afspillet over 1,5 million gange.

Ifølge politiet er den 18-årige mand, der torsdag er blevet fængslet, ikke mistænkt for drab på Milan Rahim, men for drabsforsøg på den 21-årige mand. Den 18-årige mand er torsdag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør. Her har en dommer besluttet at varetægtsfængsle ham i fire uger. Den sigtede har dog udbedt sig betænkningstid til at kære varetægtsfængslingen.

Tidligere er også den 21-årige mand, som selv blev såret af knivstik, og en 22-årig mand blevet sigtet i sagen. De er sigtet for drab på Milan Rahim. Desuden er en tredje mand – endnu en 18-årig – sigtet for at have stukket den 21-årige med kniv.

Charlotte Skovby ønsker ikke at oplyse, hvordan politiet mener, at knivstikkeriet skete, og hvor mange mennesker der var til stede. Men ifølge vicepolitiinspektøren tyder efterforskningen på, at der fortsat kan være flere gerningsmænd på fri fod. Der kan derfor komme flere anholdelser, siger hun.

De tre mænd, der tidligere er blevet sigtet, sidder på nuværende tidspunkt varetægtsfængslet frem til cirka midten af december. Alle fire sigtede nægter sig skyldige, oplyser senioranklager Rasmus Kim Petersen til Ritzau.

