Opsigtsvækkende fund afslører nyt om korsfæstelser

Da et hold britiske arkæologer på en våd efterårsdag for fire år siden gravede et skelet op af jorden ved en gammel romersk bosættelse i Cambridgeshire, virkede det ikke synderligt bemærkelsesværdigt.

Først da resterne af skelettet blev undersøgt på et laboratorie i Bedford, gik det op for forskerne, at der stak et søm gennem hælbenet på den ene fod, og at fundet dermed kan være det bedste fysiske vidensbyrd om, at korsfæstelser fandt sted i Romerriget.

Det skriver The Guardian på baggrund af en ny artikel, der i dag bliver bragt i magasinet British Archaeology.

David Ingham fra Albion Archaeology, som ledte udgravningen, siger, at det er første gang, man har fundet et søm i et skelet, der er udgravet arkæologisk, og at det derfor kom som en stor overraskelse for ham og holdet.

»Vi ved en hel del om korsfæstelse – hvordan, hvor og hvornår det blev praktiseret og så videre – fra historiske beretninger. Men det her er det første håndgribelige bevis, hvor vi rent faktisk kan se, hvordan det fungerede«, siger David Ingham til The Guardian.

Foto: Albion Archaeology

Dna-analyser viser, at manden er død mellem år 130 og 360 efter vor tidsregning, hvilket betyder, at ligresterne er mellem 1.661 og 1.891 år gamle.

Arkæologerne estimerer, at manden har været mellem 25 og 35 år gammel, da han døde, og skelettet blev fundet i en trækonstruktion, hvor armene lå foldet over brystet.

Fundet blev gjort ved et af fem gravesteder omkring en nyopdaget romersk bosættelse ved Fenstanton i Cambridgeshire i det sydøstlige England.

Det formodes, at romerne hovedsageligt korsfæstede slaver, rebeller og folk med lav social status, og derfor overrasker det forskerne, at liget af den korsfæstede er blevet bragt tilbage til bosættelsen og begravet ved siden af andre.

Skelettet var blandt resterne af 48 lig, der blev fundet i forbindelse med arkæologiske udgravninger, som blev foretaget for at få tilladelse til en nu afsluttet boligbebyggelse, skriver The Guardian.

Udgravningerne fandt sted mellem maj og november 2017, og præsentationen af fundet er blevet forsinket et år på grund af coronapandemien.