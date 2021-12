Tidligere chefdirigent prøvede at bremse undersøgelse af krænkelserne i DR Pigekoret

Sagen kort

Pigekorhemmeligheden

Politiken har afdækket, at DR Pigekoret under Michael Bojesens ledelse blev oplevet som et seksualiseret miljø, hvor mindreårige korsangere modtog sms’er med seksuelle opfordringer. Han afviste anklagerne om seksuel chikane, men erkendte at have afvist en klage indgivet af en 17-årig sanger.

I november konkluderede en advokatundersøgelse for DR, at der havde fundet 64 krænkelser sted i koret. Primært i tiden frem til 2000 under chefdirigent Tage Mortensen, men også i perioden frem til 2010, hvor Michael Bojesen var chefdirigent. Ingen navne blev nævnt i det offentlige resumé.

I en mail til Politiken skriver Michael Bojesen, at to tilfælde var rettet mod ham, men at han har afvist begge. DR’s advokater har ikke bekræftet disse oplysninger.

