Berømt maleri i Folketinget skal males igen – nu med kvinder

I 104 år har 30 aldrende mænd med alvorlige miner stået og set ud til at bekymre sig over, hvad det mon skulle ende med, nu de gav kvinder valgret. På et maleri altså. Et kolossalt og berømt et af slagsen ophængt på Christiansborg. Og som nu får selskab af et nyt maleri. Denne gang af 30 kvinder, der i det forgangne århundrede har sat et særligt præg på dansk politik.