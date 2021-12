Jeppe Kofod kalder Hongkongs fjernelse af danskers omstridte skulptur for bekymrende

Det er bekymrende, at skulpturen ’Skammens søjle’ lavet af danske Jens Galschiøt er blevet fjernet fra sin plads ved Hongkongs Universitet, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

»Jeg har længe på det kraftigste kritiseret udviklingen i Hongkong. Senest direkte over for den kinesiske udenrigsminister, da jeg mødtes med ham for et par uger siden i Kina. Sagen om skamstøtten er desværre endnu en bekymrende sag«, siger han i en skriftlig kommentar.

Den otte meter høje skulptur blev onsdag aften skjult af hvid beklædning og omringet af vagter og hegn. Senere blev den fjernet ved hjælp af en kran.

Universitetet bekræftede torsdag morgen lokal tid, at skulpturen var blevet fjernet.

»Beslutningen vedrørende den gamle statue var baseret på en ekstern, juridisk rådgivning og risikovurdering, i forhold til hvad der er bedst for universitetet«, lyder det i en meddelelse.

Skulpturen har siden 1997 været udstillet på universitetet. Den forestiller en række forvredne kroppe stablet oven på hinanden og er opført til minde for ofrene under protesterne på Tiananmen-pladsen i Beijing – også kendt som Den Himmelske Freds Plads – i 1989. Adskillige fortalere for øget demokrati i Kina blev dengang dræbt under de blodige demonstrationer.

I dialog med Kina

Kunstneren Jens Galschiøt siger, at han er chokeret og overrasket over, at skulpturen er blevet fjernet. Ikke mindst i lyset af, at han selv har tilbudt universitetet at komme og hente den.

Jeppe Kofod oplyser, at man fra dansk side har været i dialog med kinesiske myndigheder om sagen:

»Fra dansk side har vi, både i Beijing og over for den kinesiske ambassade her i København, taget sagen op og opfordret til at finde en løsning på sagen i dialog med kunstneren«.

Han mener, at sagen i virkeligheden handler om retten til at ytre sig frit.

»Som jeg også har sagt før, kan den danske regering ikke bestemme, hvilken kunst andre landes universiteter vælger at opstille. Men for mig og regeringen er retten til fredeligt at ytre sig – gennem tale, kunst eller andre midler – en helt fundamental rettighed for alle mennesker. Det gælder også i Hongkong«.

