Dansker bag omstridt Hongkong-statue vil have immunitet

Den danske skulptør Jens Galschiøt har i et åbent brev bedt Hongkong om immunitet, så han kan hente en særlig statue hjem til Danmark.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Galschiøt står bag en otte meter høj statue, der i over to årtier har været udstillet på Hongkongs Universitet. Den er opført til minde for ofre under protesterne på Tiananmen-pladsen i 1989.

Adskillige fortalere for øget demokrati i Kina blev dræbt under de blodige demonstrationer, og emnet er særdeles betændt i Kina.

Galschiøts statue forestiller en række forvredne kroppe stablet oven på hinanden. Statuen, der hedder ’Skammens søjle’ har for bestandig været udlånt til en demokratisk bevægelse i Hongkong.

Bevægelsen blev dog opløst i september, da flere af dens medlemmer blev anklaget under en ny sikkerhedslov i Hongkong.

Loven forbyder blandt andet kritik og underminering af den kinesiske regering.

Det er også den lov, der betyder, at Galschiøt vil sikre sig immunitet, før han forsøger at hente statuen hjem fra Hongkong.

»Jeg kan forstå fra medierne, at introduktionen af en ny sikkerhedslov i Hongkong betyder, at der er juridisk grundlag for at anholde udlændinge, der deltager i aktiviteter, der kritiserer Kina«, skriver Galschiøt.

En fjernelse af statuen ’vil føre til aktiviteter og mediedækning, der kan opfattes som kritik af Kina. Derfor bliver jeg nødt til at have en garanti for, at mine ansatte og jeg ikke vil blive retsforfulgt’, lyder det.

Galschiøt mener, at hans tilstedeværelse i Hongkong er nødvendig, for at det kan lykkes at bringe statuen sikkert til Danmark.

ritzau