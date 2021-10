Nedrivning af dansk skulptur i Hongkong er suspenderet. Hvorfor er der ikke rigtig nogen, der ved

En skamstøtte over massakren på Den Himmelske Freds Plads ved University of Hong Kong får lov at stå for nu.

Det har universitetet ifølge skaberen af skulpturen, Jens Galschiøt, oplyst de journalister, der onsdag ellers var mødt i forventning om at se skulpturen fjernet.

Blå bog Jens Galschiøt Dansk kunstner og samfundsdebattør. Født 4. juni 1954 i Frederikssund. Udlært grov- og konstruktionssmed på Lindøværftet i 1973. Selvlært sølvsmed og skulptør. Har skabt en lang række skulpturer i bronze og installationer bl.a. værket ’Svinehunden’, der i 1993 dukkede op i forskellige europæiske byer. Har i samarbejde med gruppen Aidoh (Art In Defence Of Humanism) lavet flere aktioner ved større begivenheder verden over. Galschiøt opsatte i forbindelse med klimatopmødet i København i december 2009 skulpturen ’Survival of the Fattest’ ved siden af ’Den lille Havfrue’. Vis mere

»Lige nu er flytningen blevet stoppet. Den skulle være flyttet klokken 11 dansk tid«.

»Men der kom Hongkongs Universitet ud og sagde til de ventende journalister, at den ikke ville blive flyttet endnu, fordi der er juridiske forhandlinger«, siger han.

Dermed står statuen lidt endnu. Det er dog svært for Jens Galschiøt at få et indblik i præcis, hvad det er for juridiske forhandlinger, der er tale om.

»Det mærkelige er, at der ikke sendt noget til min advokat i Hongkong, og hvem de har juridiske forhandlinger med, kan vi faktisk ikke rigtig finde ud af«, siger han.

»Måske har de det med dem selv«.

Han noterer sig desuden, at der er en tyfon, Kompasu, over byen, hvilket kan have tæt på umuliggjort en nedrivning eller fjernelse.

Den otte meter høje, rødbrune statue er en markering af det, der i offentligheden er blevet døbt massakren på Den Himmelske Freds Plads. Den fandt sted i Beijing 4. juni 1989.

Under episoden blev flere hundrede demonstranter - primært unge studerende - dræbt, da kinesiske styrker ryddede pladsen.

Det skete efter over en måneds demonstrationer for mere ytringsfrihed, mindre censur og større politisk åbenhed i landet.

Den danske kunstners statue forestiller en række forpinte ansigter og kroppe.

I sidste uge bad University of Hong Kong organisationen The Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China om at fjerne skulpturen efter 24 år.

Det er højst usikkert, om den gruppe, som er blevet bedt om at fjerne statuen, vil reagere på henvendelsen.

Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China havde i årtier arrangeret en årlig mindehøjtidelighed for massakren.

Men i slutningen af september besluttede den at opløse sig selv. Det skete, da en række ledende medlemmer blev mødt af sigtelser under den såkaldte sikkerhedslov, som blev indført sidste år.

ritzau