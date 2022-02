Fakta

Wordle

Online ordpuslespil, hvor man skal gætte et ord på fem bogstaver i seks forsøg.

Opfundet af softwareudvikler Josh Wardle i New York, som frigav spillet i oktober sidste år. Ifølge National Public Radio er der i dag mere end 2,7 millioner brugere.

En række apps har på forsøgt at kopiere spillet og fået deres udgaver udelukket på App Store af Apple. Nu har New York Times købt Wordle for et syvcifret dollarbeløb.