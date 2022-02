14-årig vinder MGP med sang om at opføre sig ordentligt

Automatisk oplæsning

14-årige Emma vinder med sangen ’Hater’ børnenes melodigrandprix 2022, der løb af stablen i Jyske Bank Boxen i Herning lørdag aften.

Sangen handler om, at man skal opføre sig ordentligt over for hinanden og sprede god energi.

Det var sidste års vinder af MGP, Emilie, der overrakte trofæet til Emma, der græd af glæde over den store hæder.

MGP er børnenes udgave af melodigrandprix.

Det var et noget andet show, end det der fandt sted sidste år.

Coronaepidemien betød nemlig, at der ikke kunne være tilskuere til stede ved showet. Men i år var der omkring 11.000 tilskuere til stede i Jyske Bank Boxen.

Skuespiller Stephania Potalivo og DR-vært Anna Lin var værter ved dette års MGP.

Mere end 400 håbefulde børn var stillet op til MGP, men det endte med at være otte finalister, der dystede om titlen som vinder af MGP 2022 i Jyske Bank Boxen.

De øvrige sange handlede blandt andet om at være løbet tør for popcorn til MGP sidste år, at være forelsket i en, der ikke gengælder kærligheden, og