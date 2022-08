Det var et mesterværk i 1972, men i dag ville den ikke blive lavet

Jan Troells ’Nybyggerne’ fra 1972 om de svenske udvandrere er et mastodontisk mesterværk. Men kan man elske en film, hvor en indfødt amerikaner klynger et spædbarn op på en nybyggers hytte? Og må man kritisere den biografaktuelle ’Udvandrerne’ for at gøre de indfødte for søde? Det skriver Joakim Grundahl om i dette essay.