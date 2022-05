Sprogforskeren: Joy Mogensen passer præcist på mine fordomme

Er det et bedaget udtryk fra 1990’erne? Eller et spritnyt udtryk blandt børn? Ordbøgerne hjælper os ikke rigtig med udtrykket ’hold da magle’, men det virker til, at de fleste af os forbinder det med midaldrende kvinder, der bruger det til at forstærke noget, de siger, skriver sprogforsker Marianne Rathje i Ugens Ord.