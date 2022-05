Fuck Jorn! Kunstnerkolleger støtter Ibi-Pippi i sag efter hærværk med Asger Jorn-værk

Med udsigt til erstatningskrav efter at have smurt lim på et Asger Jorn-maleri forsøger kunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard med kolleger at rejse penge ved at sælge et fælles værk.