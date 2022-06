Det er ikke inden for skiven: Politikere får fribilletter til ellers udsolgte Ed Sheeran-koncerter

Det er ikke inden for skiven, at 19 politikere i Tårnby får fribilletter til Ed Sheerans koncerter, da det kan så tvivl om bestikkelse, lyder det fra eksperter. Tårnbys borgmester mener, at det tjener et repræsentativt formål.