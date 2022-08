Sprogforskeren blev småirriteret på en lille piges sprogfejl. Men kom så i tanke om, hvem der heller ikke kan finde ud af det

Både på stranden og i’ Paradise Hotel’ bliver der blandet rundt på de to små ord ’da’ og ’når’, selv om der er forskel på, hvornår de hver især skal bruge. Måske kræver det mere undervisning at undgå forvirring om de to, skriver sprogforsker Marianne Rathje i ugens sprogklumme.