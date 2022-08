Ikonisk baskettrøje kan indbringe 35 millioner

Det ligner en helt almindelig basketballtrøje, men den er vurderet til at kunne blive solgt på snarlig auktion for et beløb mellem 20 og 35 millioner kroner. Det skyldes navnet, der står på ryggen – og ikke mindst, at den blev båret i en verdensberømt finalerunde.