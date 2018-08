Facebook fjerner annonce for computerspil: Opfordrede til tortur af kvinde Annoncen fik indledende grønt lys af Facebook, fordi den kun blev vist til brugere over 18 år.

En skræmt lyshåret kvinde med gaffatape over munden kigger ud fra skærmen. Ved siden af hende er to knapper med valgmulighederne »Torturer« eller »Gør det af med hende«.

Kvinden og hendes tætsiddende blondekjole er animeret og figurerer i en annonce for computerspillet Mafia City. En annonce, Facebook efter kritik fra brugerne har bandlyst fra sit site, fordi den opfordrer til vold mod kvinder.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

Mafia City er et nyt computerspil fra kinesiske Yotta Games, der lader spillere forsøge sig som mafioso i en by præget af alt andet end fred. Indtil videre er det downloadet over 10 millioner gange som mobilapp. Annoncen blev vist på Facebook med teksten: »Dette spil er for virkelighedsnært for folk under 18 år. Behersk dig selv og forsøg ikke at blive afhængig«.

Slap først gennem kontrollen

På den amerikanske debatside Reddit har annoncen fået en hård medfart for »bogstaveligt talt at insinuere voldtægt af kvinder«.

Indledende blev den godkendt af de, der sidder og overvåger indhold på Facebook, fordi det sociale medie ikke mente, at den bryder deres retningslinjer.

For annoncen blev kun vist til brugere, der har angivet, at de er over 18 år, lød argumentet.

Det trak Facebook i land fredag, da en talsperson meddelte, at de nu alligevel mener, der er tale om brud på retningslinjerne.

»Alle annoncører skal overholde vores politikker, der gør det klart, at annoncer ikke må have indhold, der er sensationspræget, har til formål at chokere eller skræmme seere eller viser trusler om vold«.

Bandlyst over alt

Spilproducenten Yotta Games har hjemme i Hongkong.

YouTube og musiktjenesten Pandora Radio har fjernet deres annoncer for Mafia City.

Efter Facebook fredag fulgte efter, tager Yotta Games selv afstand til den.

»De her reklamer bliver lavet af andre virksomheder i samarbejde med os. Vi kontakter dem for at løse det«.

Om spillet fortsat skal indebære tortur af kvinder, forholder de sig ikke til.