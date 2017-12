Da Jægersborggade husede en arbejderfilosof, der delte ud af sin autodikdakte viden

Jeg mødte Verner i petroleumsbutikken i Jægersborggade i 1980. Det var lige efter jul, og det var hundekoldt i de små toværelseslejligheder. Han lignede en blanding af julemanden og Karl Marx med sit store skæg, var vel omkring de 65, gik ikke så godt og var tilsyneladende ved at fortælle en god historie til de andre i køen. Det var noget med at savne ’fornuftigt selskab’, og at han nu ville sætte plakater op, hvor han efterlyste samtalepartnere med fælles interesser.

Rifbjerg fik 1965 fik 60.000 kr. af Kunstfonden. Selv havde Verner samme år søgt om 300 kr. til at købe en brugt kassettebåndoptager, men fik et nej

Det endte med, at vi faldt i snak. Jeg boede i nr. 51, han boede i nr. 56, og snart sad jeg i hans lejlighed. Det viste sig, at Verner A. G. Andersen, der var folkepensionist og »derfor dømt til at være mindrebemidlet«, var gadens mest kendte forfatter og filosof m. m. og indehaver af et stort bibliotek. Den lille hybel rummede over to tusinde bøger. Han havde været mælkemand på mejeriet Solbjerg, var ufaglært og autodidakt i alt, hvad han kunne.

Han fik sine ideer, mens han arbejdede. »Mit job bestod i at hælde returmælken i et stort stålkar, hvorfra en pumpe sendte den til kærning på mejeriet. Dette arbejdede krævede et minimum af tankevirksomhed, så jeg fik rigelig tid til det, man med et fint ord kalder meditation. Tankerne skrev jeg så ned i pauserne«, fortæller han i ’Tanker ved danaidernes kar’.

Blandt hans øvrige selvudgivne bøger er ’Digte på en mælkemands cykel’, ’Fabriksdrømme’, ’Peter Ainsley går i krig’, ’Stars and atoms’, naturfilosofi.

Et renæssancevæsen

Når jeg skriver om Verner, er det, fordi jeg forleden fandt en håndfuld af hans udgivelser i reolen. Og så tænker jeg tit på Jægersborggade om vinteren, for dengang var det herligt koldt! Nu springer blomsterne ud i december. Men der er én grund mere til at mindes Verner, der omtalte sig selv som ’et renæssancevæsen’, og det har at gøre med hans ukuelige tro på sig selv. Han havde aldrig fået en uddannelse, han havde ingen titler, han var ikke noget ved musikken, men han insisterede på at gøre kunsten til en del af sit liv, han ville have dette ’ekstra’, den inspiration og dannelse, som han godt vidste ikke var noget, folk som ham normalt fik, men han tog den selv!

På den ladcykel, han i sin tid kørte mælken ud med på Frederiksberg, anbragte han en plakat med plads til egne tekster og tegninger. Den blev i aviserne omtalt som ’verdens eneste mobile ugeblad for kunst, poesi og satire’. Han rasede mod de akademikere, der ikke havde forstået, at H.C. Andersen, hvis grav han tit besøgte nede på ’Assistensen’, var en socialrealistisk forfatter, som havde haft stor betydning for den moderne litteratur. Han var i øvrigt sur på Rifbjerg, som i 1965 fik 60.000 kr. af Kunstfonden. Selv havde Verner samme år søgt om 300 kr. til at købe en brugt kassettebåndoptager, men fik et nej.

Kulturcenter i hjemmet

Når verner ville have selskab, var det også, fordi han mente, at de studerende på universitetet trængte til at få udvidet deres horisont med hans egen autodidakte viden. I tresserne havde han faktisk oprettet, hvad han selv kaldte et ’kulturcenter for københavnske studenter’ i sit hjem, og 600 studerende havde besøgt ham der.

Har jeg glemt at fortælle, at Verner havde korresponderet med Nixon? Det havde han selvfølgelig, denne glemte, skrivende ildsjæl, som altid bød på kaffe og altid delte ud af sig selv inde i sin lille, varme verden.